Sul treno senza biglietto: aggredisce la Polfer

La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato in flagranza di reato un 23enne veneziano per violenza, minaccia, resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché per alsa dichiarazione sulla propria identità. Ieri mattina la chiamata al 112 e l’invio di due pattuglie della Questura a supporto degli agenti della Polfer in servizio alla stazione ferroviaria di Pordenone.

Il giovane, mentre era a bordo di un treno Udine – Venezia, era stato pizzicato senza biglietto e aveva dato in escandescenza. L’agitazione e la violenza, dopo aver interessato il capo treno e il personale di bordo, era proseguita anche nei confronti dei poliziotti intervenuti, con un agente rimasto ferito in modo lieve. Per immobilizzare il giovane si è necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino. Visti i suoi precedenti, è stato subito fermato e accompagnato in carcere.