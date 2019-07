Sulla facciata dell'università torna lo striscione 'Verità per Giulio Regeni'

Ieri, martedì 9 luglio, a Trieste, si è tenuto l'incontro 'Per Giulio' organizzato da Amnesty Friuli Venezia Giulia e dal Liceo Petrarca di Trieste.

“L'incontro - hanno spiegato i promotori - intende ribadire la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni, fare il punto sulla situazione e rilanciare la campagna 'Verità per Giulio Regeni', nella consapevolezza del ruolo essenziale dell'opinione pubblica nel richiedere e nell'ottenere giustizia nelle situazioni di violazione dei diritti umani”.



L'incontro è stato seguito da un flash mob in piazza Unità d'Italia, sotto il palazzo della Regione, dove era esposto lo striscione fatto rimuovere pochi giorni fa dal governatore Massimiliano Fedriga. All'iniziativa ha partecipato in collegamento telefonico il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury.



Lo striscione 'Verità per Giulio Regeni' è tornato al suo posto sulla facciata dell'università di Trieste.