Sulla Strada del Mare tornano gli autovelox

Tra un paio di settimane entreranno nuovamente in funzione i due autovelox della cosiddetta Strada del mare, la regionale 354 che collega Latisana a Udine. Ieri, infatti, sono state reinstallate le due apparecchiature che l’amministrazione comunale di Latisana aveva voluto posizionare con l’obiettivo di ridurre i sinistri dovuti alla velocità di transito degli automobilisti. Il bando ancora non e’ stato aggiudicato e i velox sono stati riposizionati per un periodo di prova nelle stesse postazioni da cui erano stati rimossi.

Il primo autovelox – ci ha confermato il Sindaco Daniele Galizio - si trova tra Gorgo e Pertegada in direzione Lignano, al chilometri 3+900, il secondo tra Gorgo e Paludo in direzione Latisana, subito dopo il distributore di carburante.

Il limite di velocità in questi tratti è di 90 km/h. I due dispositivi saranno attivi 24 ore su 24 e faranno scattare la sanzione, come previsto dalla legge, per tutti i veicoli che supereranno la velocità di 95 km orari (da 96 km/h a salire). Come prevede la normativa, gli autovelox sono stati segnalati da cartelli di colore blu con la scritta ‘Controllo elettronico della velocità’.

Ricordiamo che in pochi mesi di vita i due autovelox hanno portato al Comune di Latisana circa 150mila euro e che le violazioni dei limiti di velocità prevedono sanzioni da 173 euro e la decurtazione dalla patente di tre punti, il doppio se si è neopatentati.