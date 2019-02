Surfista udinese ferito da una razza in Nuova Zelanda

Brutta avventura in Nuova Zelanda per un giovane friulano, Federico Gigli, 23 anni. Il surfista udinese, che si trova nel Paese da settembre per lavoro, è stato ferito da una pastinaca, una specie di razza molto comune nelle acque dell’Oceano Pacifico.

Gigli, secondo quanto riferisce il quotidiano locale New Zeland Herald, stava surfando al largo della spiaggia di Mount Maunganui, nota località turistica nel nord del Paese, quando è stato avvicinato dall’animale marino, che gli ha provocato una profonda lacerazione alla gamba.

Gigli è stato soccorso da un surfista locale, Colin McGonagle, che lo ha aiutato a raggiungere la spiaggia, dove, assistito anche da altri bagnanti, ha atteso l’arrivo del personale sanitario, che lo ha portato all'ospedale di Tauranga, per ricevere le cure del caso. Le pastinache, infatti, rilasciano una sostanza velenosa, che può avere conseguenze anche gravi.