Tamponamento a catena, camion nel fosso

Traffico in tilt a Turrida di Sedegliano dove, in tarda mattinata, intorno alle 12.30, si è registrato un tamponamento a catena lungo la regionale 463. Coinvolti tre mezzi pesanti e un'auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati.

Un camion ha terminato la sua corsa in un fossato. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito in modo serio. Sul posto la Polizia locale per i rilievi, i vigili del fuoco di Udine e del Distaccamento di Spilimbergo e il personale del 118, che ha soccorso la guidatrice dell'auto, scossa dall'incidente.