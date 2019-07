Tamponamento a catena in A4, un morto

Incidente mortale questa mattina in A4. Si tratta, ancora una volta, di un tamponamento a catena, fra quattro mezzi pesanti, avvenuto alle 7.48, all’altezza di San Stino di Livenza.

La dinamica è sempre la stessa: un mezzo pesante, in questo caso un’autocisterna che percorreva l’autostrada in direzione Venezia, ha tamponato violentemente un mezzo pesante quasi fermo (il traffico in quel momento era molto intenso e in quel punto fortemente rallentato). Il secondo mezzo ne ha tamponato un terzo e il terzo ha tamponato il quarto.

L’autista dell’autocisterna, con targa croata, è deceduto sul colpo, mentre quello del secondo mezzo pesante coinvolto è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Illesi gli altri due conducenti. Il sinistro è avvenuto in quel tratto, tecnicamente definito “punto morto” fra l’uscita e l’entrata del casello, quindi è stata istituita immediatamente l’uscita obbligatoria a San Stino e da lì, che doveva proseguire poteva rientrare nuovamente in autostrada.

Il traffico comunque resta molto sostenuto, quindi il consiglio è di deviare lungo la A27 Mestre Belluno fino a Conegliano e poi la A28 per Conegliano Portogruaro.

Rallentamenti e code sono segnalate fra Latisana e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà e San Stino in direzione Trieste. Attualmente è ancora in corso la rimozione dei mezzi.