Tamponamento a catena in via Cotonificio

Tamponamento, per fortuna senza conseguenze gravi, in via Cotonificio a Udine. Questa mattina un autobus di linea era fermo in attesa di svoltare in via Freschi; alle sue spalle una Fiat 500, guidata da una 24enne friulana, sempre in attesa di ripartire. A quel punto è sopraggiunta una Bmw, condotta da un 84enne, che ha urtato l’utilitaria, facendola finire contro il mezzo pubblico.

La ragazza al volante ha riportato alcune contusioni: soccorsa dal personale del 118, è stata compagnata in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Della viabilità e dei rilievi invece si sono fatti carico gli agenti della Polizia locale.