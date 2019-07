Tamponamento a catena sulla Pontebbana

Brutto incidente a Tricesimo, lungo la statale 13 Pontebbana, poco dopo le 13.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e della Polizia di Stato, intervenuti per i rilievi, tre auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via San Giorgio.

Si tratta di una Fiat 500, una Peugeot e una Jeep. Ad avere la peggio i conducenti delle prime due vetture, entrambi sotto choc, mentre l’autista della Jeep, che era di fatto ferma nel posteggio, è rimasta illesa.

Sul posto, oltre al personale medico dell’ambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e bonificato la sede stradale. Qualche disagio per il traffico: si è formata una piccola coda, anche per curiosi, e si è verificato un secondo incidente, un tamponamento, per fortuna senza conseguenze sanitarie.