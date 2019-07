Tamponamento sul ponte di Dignano, viabilità nel caos

Incidente stradale sul ponte di Dignano, nel territorio della provincia di Udine, nel tardo pomeriggio. Si tratta di un tamponamento fra tre auto nel quale sono rimaste ferite, in maniera lieve, due donne, soccorse dal personale medico, trasportate in ospedale per accertamenti.

Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti con due pattuglie, col supporto della polizia locale. Per la messa in sicurezza dei mezzi i Vigili del Fuoco del Distaccamento di spilimbergo e i pompieri del Distaccamento volontario di Codroipo. Molti i disagi alla viabilità.