Grave incidente stradale subito dopo il casello Lisert, dopo Sistiana, in direzione Trieste, sulla 202. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco di Trieste e al personale sanitario, si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti.

L'autista di uno dei camion è rimasto incastrato nella cabina. Il traffico è paralizzato.