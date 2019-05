Tamponamento tra auto e moto, grave un 17enne

Incidente in via Aquileia, a Corno di Rosazzo, intorno alle 15.30 di oggi. Si sono scontati una moto e una Smart, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova. Potrebbe trattarsi di un tamponamento.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote. Si tratta di un ragazzo di 17 anni del posto, immediatamente soccorso dal personale del 118. Il minorenne è stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha battuto la testa e ha riportato diverse lesioni nella caduta sull'asfalto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente della Smart, un ragazzo di 20 anni del posto, che si è fermato subito per prestare soccorso.