Tassista accoltellato alle porte di Nova Gorica

È stato un pomeriggio movimentato per un tassista sloveno che, ieri, si è ritrovato in una situazione poco piacevole. Un iracheno di 26 anni, infatti, volendo raggiungere Lubiana, ha chiesto a un esercizio commerciale di Vrtojba di chiamare un taxi. Poco dopo la partenza, capito che l’uomo non avrebbe potuto pagarlo alla fine della corsa, il tassista, prontamente, ha deciso di uscire dall’autostrada all’altezza di Vogrsko.

L’iracheno, invece, comprese le intenzioni dell’autista, prima lo ha minacciato e poi lo ha colpito all’altezza del collo con un coltello. Difesosi a mani nude, il 53enne è poi riuscito a fuggire portandosi con sé le chiavi del veicolo. Notato l’uomo sanguinante, due passanti hanno chiamato la Polizia che da Nova Gorica ha raggiunto il luogo, trovando all’interno del veicolo l’iracheno che tentava di accendere la macchina attraverso i fili posti sotto il volante.

Alle prime richieste di sdraiarsi e lanciare lontano gli oggetti pericolosi, in sloveno, sono seguite quelle in inglese. Nel mentre l’iracheno, uscito dalla macchina, si è avventato contro uno degli agenti per colpirlo con lo stesso coltello. L’altro poliziotto presente ha, quindi, sparato un colpo di avvertimento in aria ma l’uomo non si è voluto fermare. La reazione è stata quella di sparargli alla gamba destra. L’iracheno è stato operato nella notte e le sue condizioni, a quanto appreso, sono tali da consentire un interrogatorio. Il tassista, invece, è in buone condizioni.

L’iracheno, a quanto si apprende, non aveva soldi, documenti o un telefono personale. Tra il 2018 e il 2019 l’uomo si trovava in Germania dove ha presentato una domanda di asilo che non sarebbe stata accolta.