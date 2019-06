Tentano il colpo, ladri messi in fuga al tennis club di Udine

Tentativo di effrazione e furto questa notte al Tennis Città di Udine. L'allarme anti-intrusione è scattato poco prima delle 4 e ha fatto accorrere sul posto il personale del Corpo Vigili Notturni. L'arrivo tempestivo dei vigilantes ha disturbato i malviventi che si sono allontanati dal club, facendo perdere le loro tracce. Pare che dai locali del circolo sportivo non manchi nulla, ma sono in corso i sopralluoghi per verificare eventuali asportazioni di valori o altri beni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine.