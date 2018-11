Terremoto sul sistema appalti: epicentro in Friuli

E' partito dal Friuli il terremoto sugli appalti che sta facendo tremare mezza nazione e sta portando alla luce un sistema talmente ramificato, che gli investigatori non hanno esitato a definirlo metastasi. L’indagine della Guardia di finanza goriziana che 18 mesi addietro sembrava una semplice scossa, si è via via propagata. Le investigazioni si sono trasformate nell’operazione “Grande Tagliamento” che rischia di rivelarsi un sisma capace di travolgere imprese e istituzioni. Questa volta però, secondo gli investigatori, non sono la corruzione e la mafia a tenere banco, quanto una serie di comportamenti attuati sotto banco dalle imprese, capace di inceppare il meccanismo della libera concorrenza, a tutto discapito delle tasche dei cittadini e della loro sicurezza, dato che gli inquirenti parlano anche di materiali scadenti.



In un anno e mezzo di lavoro i finanzieri hanno passato al setaccio le carte di 150 appalti scoprendo, man mano che le indagini andavano avanti, un sistema ben oliato di accordi capaci di trasformarsi nella sostanziale spartizione dei lavori relativi a “manutenzione e costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassi, gallerie, piste aeroportuali, edifici, opere fluviali e di sistemazione idraulica, acquedotti, gasdotti, opere marittime e lavori di dragaggio, impianti di bonifica e protezione ambientale”. C’è però un dato se possibile più allarmante. Non solo la partecipazione agli appalti era gestita in maniera tale da non pestarsi i piedi, ma “emerge dalle risultanze istruttorie le decine di turbative d’asta tra le imprese coinvolte per effetto di pratiche collusive, e un pericoloso fenomeno di frode nella realizzazione delle opere appaltate con lavorazioni eseguite utilizzando talvolta materiali non certificati, difformi da quelli dichiarati e in quantitativi inferiori rispetto a quelli richiesti e fatturati, con conseguenti gravi violazioni anche di natura ambientale, il tutto con il comportamento a volte omissivo di coloro che avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo”. Ovvero: c’era chi dopo aver vinto l’appalto lucrava sul materiale impiegato usandone meno e di peggiore qualità. E tutto avveniva nell’ombra proiettata da controlli insufficienti.



I lavori di Corso Italia a Gorizia

Quando quattro anni fa viene appaltato il lavoro di rifacimento di Corso Italia alla Co.Ge.T. di Bari, nessuno immagina che un lavoro aggiudicato per 2,8 milioni di euro al massimo ribasso, avrebbe scatenato un putiferio simile.



L’azienda aggiudicatrice aveva poi sub appaltato ad altre due aziende venete, salvo poi non pagare quanto dovuto, tanto che a un certo punto, visti i ritardi nei lavori, il Comune decide di rescindere il contratto, fatto avvenuto nel maggio di quest’anno.



Non risulta che dal Municipio siano partite segnalazioni o esposti alla Guardia di finanza, per cui è possibile che l’attenzione con la quale la stampa ha seguito la vicenda di questo cantiere, abbia suscitato curiosità e spinto le Fiamme gialle ad avviare i primi accertamenti, che poi hanno portato all’apertura di un primo fascicolo in procura.

Dato che gli inquirenti hanno lavorato nell’ombra per ben 18 mesi, quel piccolo fascicolo ora si è trasformato in una pila di documenti tali da far perdere il sonno a più di qualcuno.



Le reazione della politica

La prudenza prima di tutto, ma le opposizioni incalzano. Nei palazzi della politica l’indagine condotta dalla Procura di Gorizia ha creato quanto meno sorpresa. A dominare è ovviamente la cautela, anche perché si attende di capire esattamente i contorni della vicenda. Quasi tutti gli interlocutori, per lo meno quelli disposti a dire qualcosa, a partire dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e fino al suo predecessore Debora Serracchiani, anche lei a suo tempo commissario per i lavori della terza corsia, hanno auspicato che le indagini procedano spedite e facciano chiarezza individuando eventuali responsabilità dei vari soggetti coinvolti. Sono dichiarazioni di circostanza, per ovvie ragioni, anche se pare che la politica questa volta abbia poco da temere.



Ben più disposti a parlare i rappresentanti dell’opposizione, in particolare dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo, che hanno chiesto al Governatore di informare quanto prima il Consiglio regionale. “Negli ultimi 5 anni – ha sottolineato Sergo - sono stati molti gli atti presentati in Regione che riportavano fatti e circostanze molto simili a quelle che leggiamo oggi sui giornali. A seguito di quelle notizie, avevamo chiesto alla Giunta la verifica degli appalti eventualmente coinvolti, delle opere realizzate e degli eventuali danni alla nostra istituzione “. Un passaggio ulteriore i consiglieri pentastellati lo dedicano all’ipotesi che siano stati usati materiali scadenti: “La conformità dei materiali, la sicurezza delle infrastrutture e la regolarità degli appalti rimangono la vera priorità, perché non è accettabile che per gli interessi di pochi a rischiare siano i cittadini”.



Le reazioni dell’economia

Dall’Anas ad Autovie Venete, sono tutti pronti a collaborare con la magistratura per quanto riguarda l’indagine “Grande Tagliamento”. “Siamo assolutamente fiduciosi nel lavoro della magistratura - ha affermato il presidente della Concessionaria Maurizio Castagna - e consapevoli, per quanto ci riguarda, di aver ben operato”.



Sembra però superfluo scrivere che la notizia dell’operazione ha creato parecchio sconcerto e probabilmente anche molto rammarico soprattutto in chi, come Roberto Contessi, vice presidente di Confindustria e capogruppo dell’Associazione nazionale costruttori edili di Udine, nei giorni scorsi aveva auspicato lo sblocco dei piccoli appalti per ridare fiato alle imprese. “Ho letto il comunicato della Guardia di finanza e credo che le aziende regionali siano interessate in maniera molto marginale perché si parla soprattutto di realtà che lavorano su scala nazionale, mentre la maggior parte delle nostre imprese, sono di dimensioni ben più piccole. Ci sono varie situazioni da chiarire e per capire la portata del problema bisognerà attendere, ma di certo nella stragrande maggioranza dei casi le aziende regionali non hanno avuto un ruolo nella vicenda”.