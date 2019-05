Terza corsia, affitti da tutto esaurito nella Bassa

Trovare un appartamento in affitto nella Bassa Friulana? Quasi impossibile. La carenza di immobili è presto spiegata: la presenza delle oltre duecento imprese, impegnate da mesi per i lavori della terza corsia, ha fatto si che le agenzie venissero prese d’assalto da parte di lavoratori residenti in località lontane, che necessitavano di una base d’appoggio.

E così trovare una locazione nella zona di Palmanova, Palazzolo dello Stella, Cervignano, Latisana, Muzzana del Turgnano o Pocenia, tanto per citare qualche località, è divenuta una vera e propria impresa.

Le ditte impegnate nella realizzazione della grande opera necessitavano e necessitano di posti letto per i propri addetti che, come minimo, arrivano dall’Emilia Romagna; quindi è impossibile ipotizzare una presenza pendolare. Le aziende, quindi, anche per brevi periodi sono disposte a pagare bene i canoni di locazione.

Da Autovie Venete arriva la conferma che le imprese in appalto o subappalto schierate sfiorano quota 200 e che, almeno fino alla metà del prossimo anno, saremo in questa situazione. Termineranno i lotti in corso e ne inizieranno altri, ma per vedere completato il tratto di nostro interesse - cioè quello compreso fra il Ponte del Tagliamento e Palmanova - bisognerà attendere l’estate 2020.

Il friulano proprietario di un appartamento ci pensa due volte prima di metterlo a disposizione di qualcuno, proprio perché il timore di vedersi danneggiato l’immobile è alto. Ma locazioni a parte, almeno per un altro anno stanno bene anche i ristoratori, presi d’assalto dagli stessi operai che alloggiano in Friuli. Insomma, i lavori della terza corsia hanno fatto aumentare gli affari per tutte le strutture ricettive.