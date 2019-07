Terza corsia dell'A4, il maltempo non ferma il cantiere

La pioggia non ha fermato i lavori per la costruzione della terza corsia. Poco dopo le 9 di oggi, è stato riaperto il tratto autostradale della A4 tra Latisana e nodo di Palmanova. Il ritardo di un’ora, rispetto al programma stabilito, è stato causato dal forte temporale – pioggia e vento – che si è abbattuto lungo tutta la dorsale adriatica tra le 21.15 di sabato e le 1.45 della notte di domenica.

Nonostante il maltempo i tecnici di Autovie Venete e le maestranze delle ditte appaltatrici del terzo e del primo sub lotto del quarto lotto hanno mantenuto l’impegno promesso di portare a termine gli interventi necessari alla imminente apertura della terza corsia nel tratto tra il bivio di interconnessione della A4/23 e lo svincolo di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Anche il deflusso del traffico da Lignano, dove era in svolgimento il Jova Beach Party, non ha creato particolari problemi. Gli automobilisti, di ritorno dall’evento durante la notte, sono stati indirizzati, attraverso la segnaletica, verso la viabilità ordinaria.

Le attività del maxi cantiere. Tutto è quindi andato per il verso giusto. Il maxi cantiere ha visto impegnate, per dodici ore consecutive, un centinaio di persone, sotto lo sguardo attento dei tecnici di Autovie e degli ausiliari al traffico. Decine sono stati i mezzi utilizzati. Si è trattato di un insieme complesso di attività (asfaltatura, rimozione dei new jersey e installazione di guardrail) che, una volta completate, hanno consentito di raccordare, sotto il profilo plani-altimetrico, i cantieri autostradali del terzo e del primo sub lotto del quarto lotto all’altezza di Pampaluna in comune di Porpetto e delle aree di servizio di Gonars.

Aggiornamenti del traffico. Il cantiere non ha creato grande impatto sul traffico. Il tempo variabile delle prime ore del mattino ha fatto ritardare le partenze dei vacanzieri. Alle 10 circa si registrava coda di un chilometro tra Udine Sud e il bivio di Palmanova. L’inizio dei saldi – come già accaduto nella giornata di sabato – ha provocato rallentamenti anche ai caselli di uscita di San Donà e di Palmanova con i transiti di chi è diretto verso i due Outlet. Anche a Latisana, sempre sulla A4, si è verificato qualche rallentamento in entrata al casello per effetto del primo “mini controesodo”.