Terzo, ultimo saluto a Margherita Cassis Faraone

Oggi, a Terzo di Aquileia, è in programma l’ultimo saluto a Margherita Cassis Faraone. La contessa, 87 anni, originaria proprio di Terzo, è stata uccisa il 14 dicembre dal figliastro Anton von Goss, assieme al suo secondo marito, il conte Ulrich von Goss, 92 anni, e a figlio di lui, Ernest, di 52 anni, a Mistelbach, in Austria.

Il funerale sarà officiato, in italiano e tedesco, alle 14, nella chiesa di San Biagio, vicinissima a villa Cassis, dove la famiglia riceverà i partecipanti per le condoglianze. A celebrare la funzione saranno don Giuseppe Franceschin, don Sinuhe Marotta e il parroco austriaco di Bockfliess. Prima, la salma sarà esposta, a partire dalle 10, in chiesa, mentre alle 13.30 sarà recitato un rosario. Al termine delle esequie, il corteo accompagnerà il feretro al cimitero.

I parenti della contessa hanno chiesto di devolvere eventuali offerte alla Katholischer Familienverband Mautner Markhof Fonds, che sostiene le famiglie in difficoltà.