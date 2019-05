Tir ribaltato lungo la A23

Incidente questa notte, intorno alle 3.30, lungo la A23, in direzione Palmanova, a circa 2 chilometri dall'interconnessione con la A4. Il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del tir, che si è ribaltato sulla carreggiata. Forse si è trattato di un colpo di sonno.

L'uomo non è rimasto ferito in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e la Polizia stradale di Palmanova. Il mezzo è stato rimosso nella notte; non ci sono stati problemi per la viabilità.