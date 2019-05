Tir si schianta in galleria, autista in gravissime condizioni

Grave incidente stradale sul raccordo autostradale 13, nella galleria nei pressi di Prosecco, a pochi chilometri da Trieste. Un tir, per cause in corso di accertamento, è sbandato e si è schiantato contro la parete della galleria.

L’autista, un uomo di 50 anni, è stato sbalzato fuori della cabina di guida ed è rimasto ferito in maniera molto grave per un trauma cranico e uno al torace. E’ stato portato dal 118 all’ospedale di Cattinara in condizioni critiche.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.40. Il raccordo è stato chiuso al traffico per alcune ore con uscita obbligatoria a Prosecco, in direzione Venezia. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia Stradale.