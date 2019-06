Tolmezzo, alpini e viabilità: ecco come raggiungere il raduno Triveneto

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno Tolmezzo ospiterà il Raduno Triveneto dell’Associazione Nazionale Alpini, organizzato dall'ANA sezione Carnica con il patrocinio del Comune di Tolmezzo.

Oltre alle celebrazioni ufficiali e l’evento clou, la sfilata di domenica mattina, il raduno prevede un ricco programma di iniziative collaterali.

Per quanto riguarda la viabilità, nei tre giorni (in particolare sabato e domenica) alcune vie di Tolmezzo subiranno importanti limitazioni al traffico dei veicoli.



Vediamo nel dettaglio.

AREA DELIMITATA DA BLOCCHI STRADALI

È stata definita un'area, delimitata da alcuni blocchi stradali, all’interno della quale l’accesso sarà limitato in determinate giornate e orari, secondo quanto previsto nelle ordinanze comunali.



PARCHEGGI

Sono state individuate delle aree adibite a parcheggio riservate alle categorie di seguito specificate.



- Esclusivamente per le PERSONE RESIDENTI nel comune di TOLMEZZO: zona antistante il Cimitero, palestra di Judo, parte del parcheggio di via Gortani.

- Per i CAMPER: via Val di Gorto (zona Stadio) e via dell’Industria (zona ex Seima).

- Per le CORRIERE - parcheggio: via degli Artigiani, via Candoni Apollo Prometeo, Selet, Brasil.

- Per gli AUTOVEICOLI (di RESIDENTI E NON RESIDENTI): via Gortani, via Val di Gorto (incrocio con via Val Tagliamento, area verde), zona pista di guida sicura, zona poligono di tiro, intersezione via Val di Gorto e via Val d’Arzino, parcheggio interno Caserma Cantore, via dell’Industria, via della Cartotecnica (retro panificio e retro supermercato CCD - ex "Mercato”), via XXV Aprile e parcheggio piscina comunale.

- Per la SOSTA INVALIDI: parcheggio seminterrato di via Caterina Percoto (aree di sosta delimitate da strumenti bloccaposto).

Piazza Domenico da Tolmezzo, via del Forame, il parcheggio rialzato di via Cooperativa (ex area Coopca) inoltre, saranno riservate ai mezzi delle Forze Pubbliche e delle autorità.



VIABILITÀ

Il Comando di Polizia Locale dell’UTI della Carnia sta provvedendo ad emanare specifiche ordinanze riguardanti la chiusura al traffico della viabilità interessata dalle varie iniziative in programma nelle diverse giornate e le indicazioni operative per far sì che la manifestazione possa svolgersi in tutta sicurezza e al contempo con il minor disagio possibile.

In particolare, di seguito le aree principalmente interessate che saranno oggetto di specifici provvedimenti di limitazione al traffico nelle giornate e negli orari sotto indicati. Maggiori dettagli nelle ordinanze allegate in fondo a questa pagina.



DA MARTEDÌ 11 GIUGNO

- verrà chiuso il parcheggio di via Divisione Garibaldi (ex “Delli Zotti”, area parcheggi a pagamento).



DA VENERDÌ 14 GIUGNO saranno chiusi:

- il piazzale “Largo Vittime delle Foibe”;

- l’area di sosta a pagamento di piazza Pertini, quella posta di fronte all’ingresso degli uffici dell’Azienda Sanitaria e l’area pedonale presso il Centro Direzionale di via Carnia Libera 1944;

- via C. Percoto (area di sosta di fronte all’archivio comunale);

- via Linussio (area rialzata di fronte al palazzo della Regione);

- stalli di sosta di piazza Garibaldi (lato Museo carnico e lato cabina del telefono);

- il tratto di via Cesare Battisti tra via Lequio e il parcheggio di via C. Percoto compreso;

- il tratto di via Divisione Garibaldi tra Piazza Centa e la rotonda di via Carnia Libera 1944.



Per il passaggio della sfilata di sabato

NELLA NOTTE TRA VENERDÌ E SABATO (ORE 00.00) E FINO ALLE ORE 20.00 DI DOMENICA 16 GIUGNO verrà chiusa al traffico parte del centro storico:

piazza XX Settembre, via R. Del Din, via Linussio, via IV Novembre, p.le Vittorio Veneto, via Marchi, Piazza Domenico da Tolmezzo, via Carducci, via Giovanni da Tolmezzo, via del Fante, Piazza Mazzini, via Roma, via Ermacora, via Cavour, via Forame (parcheggio autorità e forze pubbliche).

Al termine della sfilata di sabato mattina (alle 11.00 circa) verranno riaperte via IV Novembre, p.le V. Veneto, via Carducci sud, Piazza Domenico da Tolmezzo, via De Marchi e via Marchi.



Per lo svolgimento della "Notte verde"

DALLE 20.00 DI SABATO 15 E FINO ALLE 20 DI DOMENICA 16 GIUGNO verranno chiuse anche:

via Matteotti (dall’incrocio con via Dante a piazza Garibaldi), via della Vittoria (dall’incrocio con Via Officina Elettrica a piazza Garibaldi), Piazza Garibaldi, via Raimondo Della Torre, via Cavour, via Duomo Sud e Nord.



DOMENICA 16 GIUGNO

Questa giornata racchiude gli eventi centrali della manifestazione (in particolare la sfilata) e, oltre alle vie sopra indicate, verranno chiuse nella notte fra sabato e domenica, (ore 00.00) fino alle ore 17.00 circa:

parte di via Paluzza, via Petzalys, via Baviera, via Zardini, via Fruch, via Somma, via Marinelli, via della Vittoria (parte), via San Giovanni Bosco (parte), via Grassi, via Schiavi, via De Marchi (dall’incrocio con via Lequio a piazza Domenico Da Tolmezzo), via Lequio, piazza Centa, via della Cooperativa, via Matteotti (anche il tratto compreso tra via Dante e l’incrocio semaforico.



MEZZI DI SOCCORSO

La viabilità sarà riservata ai mezzi di soccorso ed emergenza lungo le seguenti vie: Piazza Domenico Da Tolmezzo, Via Carducci Nord, Piazza Mazzini, Via Roma, Via Ermacora, Piazza Garibaldi, Via Della Vittoria, Via Fruch e via Zardini.