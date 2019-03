Tolmezzo, fermato il giro dell'eroina tra gli studenti

I Carabinieri del Norm e della stazione di Tolmezzo hanno sgominato un giro di eroina, con spacciatori e consumatori - tutti giovanissimi – che gravitavano nella zona dell’autostazione delle corriere della cittadina carnica.

L’operazione degli uomini dell’Arma – denominata Basura (spazzatura in spagnolo) - ha consentito di sequestrare oltre 150 grammi di sostanza, proveniente dalla piazza di Mestre, già salita alle cronache come il centro di smistamento di questa droga in tutto il Nordest.

L’eroina veniva acquistata a costi bassi - 10/15 euro al grammo – e rivenduta a prezzi altrettanto ‘competitivi’ (circa 40 grammi), in quanto tagliata con altre sostanze, che la rendevano particolarmente pericolosa per i consumatori finali.

Le indagini erano scattate nella primavera del 2018 quando, nel corso di controlli di routine, alcuni giovani consumatori di stupefacenti erano stati trovati in possesso di piccole quantità (pochi grammi) di eroina, che fino a poco tempo prima non circolava nella zona. A maggio 2018, i Carabinieri hanno arrestato Gabriele Vittorio Jurilli, poco più che ventenne, fermato nei pressi della propria abitazione di Udine e trovato in possesso di oltre 60 grammi di eroina proveniente dall’area di Mestre e destinata in gran parte al mercato tolmezzino.

Da lì, scoperto che alcuni giovani, dediti all’uso di cannabinoidi, avevano fatto un triste salto di qualità, cadendo nel vortice degli oppiacei, spesso accompagnati da benzodiazepine, metadone e altre sostanze ‘farmaceutiche’, i Carabinieri hanno seguito la pista, compiendo diversi sequestri, pari a quasi 70 grammi.

A quel punto, apparentemente, il flusso di eroina tra Tolmezzo e i Comuni limitrofi sembrava di fatto sembrava attenuarsi, ma, nel mese di agosto, viene scoperto, sempre in stazione, un involucro contenente oltre 4 grammi di eroina, tempestivamente abbandonato sul pavimento di una corriera della Saf.

La svolta nelle indagini arriva il 30 gennaio, quando gli uomini dell’Arma di Buja entrano in possesso di circa 30 grammi di eroina nella disponibilità di Nicolas Lostuzzo, 20enne del posto che, da quel momento, era costantemente monitorato dagli investigatori e arrestato il 20 febbraio, nei pressi del casello autostradale di Udine Sud, in quanto trovato in possesso di altri 30 grammi di eroina e di un bilancino di precisione.

Sempre al casello di Udine Sud, con un’analoga operazione ‘chirurgica’, il 2 febbraio il personale dell’Arma ha arrestati Morgan Polo, 18enne già noto per precedenti penali, trovato in possesso di circa 20 grammi di eroina e di un bilancino di precisione. In tale ambito veniva accertata la pericolosità dello stupefacente al quale, oltre a una minima quantità di principio attivo, venivano aggiunte altre sostanze per aumentarne peso e volume con grave pericolo per l’incolumità fisica e psichica degli assuntori.

Si segnala ancora una volta, come l’apporto di alcune famiglie abbia consentito un più veloce monitoraggio del preoccupante fenomeno dell’espansione dell’eroina nell’Alto Friuli, mettendo in condizione i militari del Norm e della Compagnia di Tolmezzo, assieme ai colleghi di Buja di disarticolare in un tempo ragionevolmente breve il canale di approvvigionamento con alcune operazioni tra loro non collegate ma che presentano, nei loro protagonisti principali, la comune conoscenza di soggetti terzi, a loro volta consumatori, che fungono da trait-d’union tra le realtà tolmezzina, bujese e udinese.

Sui particolari contenuti delle suddette operazioni, i militari dell’Arma mantengono il più stretto riserbo non escludendo ulteriori sviluppi.