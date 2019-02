Topi d'appartamento in azione, rubati 30mila euro a Campoformido

Ladri all'opera di provincia di Udine. I malviventi hanno preso di mira l'auto di un rappresentante mentre era in pausa a San Giovanni al Natisone; hanno spaccato il finestrino rubato dal bagagliaio strumenti informatici e beni per 2.000 euro.

Colpo in un'azienda in un cantiere di Martignacco dove i sono stati asportati cavi di rame per un danno di circa 12.000 euro.

Furto, poi, in un'abitazione di Campoformido dove sono spariti contanti e monili in oro per 30.000 euro.

Ladri, infine, in un'appartamento a Udine dove sono stati asportati preziosi e soldi per circa 5mila euro. Su tutti i casi indagano i carabinieri.