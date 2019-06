Traffico, lotta ai Tir che 'scappano' dalla A4

Autostrada chiusa a causa dei lavori per la realizzazione della terza corsia, o evitata di proposito con la conseguenza di avere strade intasate, invase dal traffico pesante, e sindaci sul piede di guerra per il cedimento del basamento stradale nei loro Comuni, e, come se non bastasse, sfalcio incompiuto ed erba che cresce selvaggia lungo le carreggiate. E’ questa la prima fotografia delle strade ordinarie della regione, che la società Friuli-Venezia Giulia Strade (Fvgs) cerca di migliorare.



Sicuramente il neo presidente di Fvgs, Raffaele Fantelli si è trovato delle belle gatte da pelare e bisogna ricordare che a Fvg strade, dal 1° gennaio 2018, a seguito della chiusura delle Province, sono state delegate anche le funzioni relative alla gestione della viabilità locale (ex provinciale, appunto) che si sono quindi aggiunte a quelle già esercitate sulla viabilità regionale e statale a gestione regionale. L’estensione in termini chilometrici della rete di competenza è passata così da quasi mille chilometri a oltre 3mila, pari al 54% dell’intera rete stradale esistente sul territorio della nostra regione e la gestione amministrativa è diventata unica. L’estensione chilometrica, però, non è il solo parametro per valutare la complessità tecnica nell’operatività e nella pianificazione degli interventi, che devono tener conto anche di altri aspetti. Primo fra tutti i lavori per la terza corsia.



“Di certo – spiega Fantelli – l’intervanto non si può fermare. E’ ovvio che quando l’autostrada è chiusa il traffico pesante si riversi sulle strade regionali. I camion non possono far altro che passare per San Giorgio di Nogaro, piuttosto che per Porpetto. Ne consegue l’usura delle strade comunali. Stiamo già dialogando coi sindaci e c’è collaborazione”.

Altri punti critici sono i tratti di Duino-Aurisina e Monfalcone. I sindaci interessati hanno già chiesto alla Regione la circolazione gratuita per il traffico pesante nell’ultimo tratto dell’autostrada A4, onde evitare che i camion con trasporti anche eccezionali continuino ad attraversare le strade comunali.



“Al momento – spiega il presidente – abbiamo proposto un carico massimo di 20-40 tonnellate per i mezzi che preferiscono uscire dall’autostrada. Il fatto è che le aziende di trasporti vogliono risparmiare chilometri, ma anche il pagamento del pedaggio autostradale. Al momento non è possibile impedirglielo”.

Salta all’occhio anche dei semplici pedoni l’esplosione dell’erba lungo le strade comunali.



“Tutta l’attività di sfalcio è stata appaltata – conclude Fantelli - e gli interventi sono stati programmati. Purtroppo, le condizioni meteo avverse hanno bloccato i lavori in alcuni punti. Lavori che comunque riprenderanno appena la situazione migliorerà”