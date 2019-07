Traffico di eroina a Nordest, cinque arresti

Vasta operazione antidroga a Nordest, tra le province di Pordenone e Venezia. I Carabinieri delle stazioni di Aviano e Polcenigo, coordinati dal sostituto procuratore Monica Carraturo del Tribunale di Pordenone, hanno debellato un sodalizio criminale formato da tre giovani ragazze pordenonesi, consumatrici di eroina, che si erano ripartite i compiti stabilendo modalità di acquisto della droga da una coppia di Mestre e la successiva cessione nel centro di Pordenone e Zoppola in favore di studenti, anche minorenni.

Il gip del Tribunale di Pordenone Rodolfo Piccin ha stabilito la custodia cautelare in carcere nei confronti di Asia Conte, 20enne di Zoppola, barista, Eleonora Colonna, 19enne domiciliata a Cordenons, ex studentessa al liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, e Najeh Zitouni, 39enne tunisino, domiciliato a Venezia-Mestre, fornitore di eroina delle due giovani; disposto, invece, l’obbligo di firma per Elisa Rapuzzi, 43enne compagna del tunisino, e Anna Santarossa, 20enne di Zoppola, barista. Risultano indagati per gli stessi reati una 47enne disoccupata, coinquilina della coppia di spacciatori mestrini; una 22enne di Pordenone e una 21enne di origini rumene, domiciliata a Pordenone.

Le indagini partirono dal sequestro di una dose di eroina effettuato dai carabinieri di aviano il 1 aprile. Gli sviluppi hanno permesso d’individuare i canali di approvvigionamento e di acquisire nei confronti degli indagati gravi indizi di colpevolezza in concorso in cessione illecita aggravata di eroina per un quantitativo complessivamente stimato in circa 2 chili in favore di giovani studenti pordenonesi - anche minorenni – nel periodo da gennaio a oggi.

Le due giovani pordenonesi arrestate impiegavano parte dello stipendio per acquistare settimanalmente a Mestre ingenti quantitativi di eroina (20-50 grammi per volta) al prezzo variabile tra 7 e 12 euro al grammo che rivendevano al prezzo di 25 / 50 euro al grammo. La terza giovane, ai domiciliari, custodiva l’eroina e la suddivideva in dosi, mettendo a disposizione la propria auto per i viaggi a Mestre, fornendo supporto logistico e ospitando in casa una delle due ragazze, allontanata dalla madre quando aveva scoperto che la figlia assumeva eroina.

A carico della studentessa, che frequentava, prima di ritirarsi, l’ultimo anno del liceo, il gip ha contestato l’aggravante della cessione di droga in favore di giovani studenti anche minorenni all’interno dei bagni del Leopardi Majorana durante le ore di ricreazione.

Sul fronte dei fornitori mestrini le indagini, sviluppate con numerosi servizi di osservazione e pedinamento, hanno consentito d’identificare e acquisire inconfutabili gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 39enne tunisino (che annovera numerosi precedenti penali per reati inerenti gli stupefacenti) e della sua convivente, correa nell’attività di spaccio: la donna, 43enne italiana, madre di un 14enne, risultava meno sospetta e veniva pertanto incaricata di effettuare le consegne di eroina all’interno del parco Sabbioni di Mestre, abitualmente frequentato da giovani, attraversandolo a bordo di una bici fin sotto a un cavalcavia, luogo concordato per la consegna. Aiutando il compagno a eludere i controlli delle forze dell’ordine i due erano di fatto i fornitori di eroina in via privilegiata e continuativa per le sortite in Veneto delle pordenonesi.

Nel corso delle investigazioni, il 10 maggio, al rientro da uno dei frequenti viaggi a Mestre, Conte ha visto un posto di controllo dei carabinieri sull’A28 e ha lanciato dal finestrino dell’auto 50 grammi di eroina nel tentativo di disfarsene. I militari, però, sono riusciti a recuperare quasi integralmente la droga dispersa sull’asfalto attribuendone il possesso alla 20enne di Zoppola da tempo monitorata.

L’indagine ha dimostrato come ragazze appena ventenni avessero avviato un’attività criminale ben strutturata, rivolta a un numero indifferenziato e apprezzabile di acquirenti individuati prevalentemente in ambiente scolastico. Le giovani, a dispetto dell’età e dei ripetuti controlli cui i fornitori di Mestre erano già stati sottoposti, erano in grado di procurarsi in tempi brevissimi e in via continuativa quantitativi apprezzabili di droga da smerciare in un preciso contesto territoriale.

Una quindicina i clienti delle pusher, alcuni minorenni, segnalati alle competenti prefetture quali consumatori di eroina.