Traffico molto intenso in autostrada

Code in entrata al casello di Latisana e rallentamenti, in uscita, alla barriera di Trieste Lisert; code fra Udine Sud e il bivio A4/A23 in direzione Palmanova e forti rallentamenti che si trasformano in code temporanee fra Latisana e bivio A4/A23 in direzione Trieste.

E’ la situazione della viabilità sulla rete di Autovie Venete registrata alle 11 di questa mattina – sabato 13 luglio – situazione che conferma le previsioni della Concessionaria, secondo la quale saranno più di 170 mila i veicoli in transito oggi. Un week end da esodo estivo, quindi, che vede i flussi turistici crescere già dal venerdì.

Ieri, infatti, dalle 12 alle 19 si sono registrate code a tratti lungo tutta la A4, con congestioni temporanee soprattutto fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste e fra San Stino e Latisana sempre in direzione Trieste. I transiti cresceranno ulteriormente nelle prossime ore. I mezzi pesanti, nella giornata odierna, non possono circolare dalle otto del mattino alle 16.