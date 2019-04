Tragedia a Fiumicello, muore travolto dal suo trattorino

Tragedia a Fiumicello dove un uomo, Bruno Cragnolin di 79 anni, è morto travolto dal suo trattore mentre stava eseguendo alcuni lavori in campagna. È successo poco dopo le 16, per cause in corso di accertamento. Pare che il pensionato sia rimasto schiacciato dal macchinario agricolo che aveva sistemato a bordo strada, in via Isonzo, all'altezza del civico 4, per eseguire delle opere di pulizia dello stesso trattorino.

A nulla sono valsi purtroppo i repentini soccorsi prestati dal personale medico di un'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e i carabinieri della stazione di Villa Vicentina Fiumicello.