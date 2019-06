Tragedia a Fontanafredda, muore un centauro

Tragedia nel primo pomeriggio a Fontanafredda. Intorno alle 15, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una moto e un'auto si sono scontrate in via Palmanova. Nel violento impatto, per il centauro non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

Gravemente ferito anche il conducente della macchina; stabilizzato dal personale del 118, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilevi.