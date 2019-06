Tragedia a Gorizia, crolla una palazzina. Due i morti

Tragedia questa notte a Gorizia. Alle 4.20 è crollata una palazzina nella centralissima via XX Settembre, al civico 72. Dalle macerie dell'edificio sono stati estratti, intorno alle 9, i corpi senza vita di due persone. Si tratterebbe della coppia di conviventi che viveva nello stabile: una donna 43enne di Gorizia e un cittadino sloveno.

Si continua, invece, a cercare il terzo residente, un uomo disabile di 50 anni. Non è chiaro se si trovasse all'interno dello stabile. Si continua a scavare.

Massiccio lo spiegamento di vigili del fuoco e soccorritori. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni. Gli abitanti della zona sono stati svegliati dalla violenta deflagrazione. Qualcuno ha pensato che si trattasse di una scossa di terremoto. In tutta l'area si è chiaramente percepito odore di metano, rimasto a lungo nell'aria.

Stando alle prime ricostruzioni, infatti, a provocare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas nella zona del solaio, che ha completamente sventrato la struttura, di due piani, suddivisa in tre appartamenti. In uno viveva una persona da sola, nell'altro la coppia. Il terzo, invece, in questo periodo era vuoto.

Sul posto otto squadre dei vigili del fuoco in arrivo da Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone, oltre alle unità cinofile dei pompieri, al personale del 118, ai Carabinieri, alla Polizia locale e agli uomini della Protezione civile. Sul posto anche il procuratore Massimo Lia che sta seguendo tutte le attività.

Le operazioni stanno ora procedento con l'uso di un escavatore, con il quale è stato aperto un varco per spostare le macerie e agevolare le ricerche del disperso.

Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, proprio nei pressi dell'edificio, sulla strada, di recente sarebbe stato compiuto un intervento che avrebbe riguardato condutture del gas.

Le altre abitazioni non hanno subito danni, ma saranno effettuati gli opportuni sopralluoghi. Sembra che nell'esplosione siano rimaste gravemente danneggiate anche delle auto.

"E' stato un risveglio molto brusco" ha detto il vicesindaco Stefano Ceretta. "Intanto ringraziamo tutte le persone impegnate sul posto per i soccorsi. Questa tragedia colpisce direttamente tutta la città. Sono qui da questa mattina con una grandissima tristezza nel cuore, in attesa di capire le cause di quanto accaduto".

"Sto rientrando dalle ferie all'estero per seguire da vicino la tragedia che si è verificata questa notte in viale XX Settembre e che, purtroppo, ha provocato delle vittime", ha scritto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna su Facebook. "Sono molto colpito da quanto è accaduto, come tutta la città. Non potevo rimanere lontano in un momento come questo. Ringrazio sentitamente i Vigili del fuoco, la Protezione civile, le forze dell'ordine e il 118".