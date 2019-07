Tragedia a Majano, sbanda e muore sul colpo

Incidente mortale intorno alle 21 a Majano. Un uomo che stava conducendo la sua Renault Modus, in direzione Ragogna, ha perso il controllo della vettura ed è andato a impattare contro un manufatto in cemento. Nell'impatto è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale medico di un'ambulanza intervenuta sul posto insieme all'elisoccorso decollato dalla elibase di Udine.

Per l'uomo, un ristoratore molto conosciuto della zona, di 65 anni, non c'era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli che hanno estratto dall'abitacolo il conducente. L'auto è rimasta distrutta.

Per i rilievi e gli accertamenti stanno procedendo i Carabinieri della stazione di Martignacco. L'uomo sarebbe stato visto sbandare poco prima dello schianto. Potrebbe trattarsi di un malore.