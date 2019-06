Tragedia a Reana, motociclista esce di strada e muore

Incidente mortale a Reana del Rojale nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, in via Carbonaria. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri delle stazioni di Remanzacco e Feletto umberto, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, un uomo alla guida di una moto, una Harley Davidson, ha perso il controllo della due ruote in ingresso da Reana proveniente da Cavalicco ed è andato a schiantarsi contro un segnale posizionato sulla rotonda.

Tremendo l'impatto e fatali le lesioni. Inutili purtroppo i soccorsi: l'uomo, 54 anni, è deceduto sul colpo. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli.

Si tratta di una strada defilata e non molto trafficata.