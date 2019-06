Tragedia di Gorizia, eseguite le autopsie

Sono state eseguite oggi, due in mattinata e una nel tardo pomeriggio, le tre autopsie sui corpi delle vittime del crollo della palazzina di via XX Settembre a Gorizia. Gli esiti degli esami aiuteranno gli inquirenti a far luce sulle cause della tragedia.

La Procura ha nominato anche i periti che si occuperanno di scandagliare l’edificio, alla ricerca di indizi utili per ricostruire la dinamica dello scoppio. Al termine di tutti gli accertamenti, la parte della struttura rimasta in piedi sarà demolita e la strada sarà riaperta al transito.