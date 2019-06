Tragedia di Gorizia, non si esclude l’ipotesi di un gesto estremo

Dopo quasi 24 ore ininterrotte di attività, prima alla ricerca dei corpi delle tre vittime e poi per la messa in sicurezza dell’area, in via XX Settembre, a Gorizia, è il momento di fare chiarezza sulle cause del drammatico crollo della palazzina al civico 72.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, affidando ai periti tutte le indagini del caso. Al momento, infatti, non si esclude alcuna ipotesi, ovvero cause accidentali, dolose o colpose, per capire cosa abbia provocato il violento scoppio che, ieri alle 4 del mattino, ha fatto implodere su sé stesso l’edificio, strappando la vita di tre persone.

Dalle macerie dell'edificio sono stati estratti i corpi senza vita di Sabrina Trapani, 43 anni, e del compagno Miha Ursic, cittadino sloveno classe 1974. Molte ore più tardi, è stato recuperato anche il cadavere del terzo inquilino dell'edificio, Fabrizio Facchettin, disabile di 50 anni, che viveva al piano terra.

E proprio sulla vita di Facchettin si concentra una delle piste seguite dagli inquirenti, che non escludono un gesto estremo. I carabinieri del Comando provinciale di Gorizia, dopo accurate ricerche, hanno individuato un suo profilo Facebook creato con lo pseudonimo ‘fabrx arcangelo'.

Nella pagina social compaiono vari messaggi e la foto di un tatuaggio con il numero 619 che Facchettin si era fatto disegnare sull’avambraccio e che si potrebbe prestare a varie interpretazioni. Se letto all'inglese, infatti, rimanderebbe a una data molto vicina a quella della tragedia, ovvero il 19 giugno. Sembra che il 50enne stesse attraversando un periodo difficile e, sempre su Facebook, avrebbe scritto un post enigmatico: "Sono pronto a dispiegare le ali".

Il procuratore capo Massimo Lia spiega come, al momento, le indagini proseguano in ogni direzione, senza escludere alcuna pista.