Tragedia in A4, lutto per la morte di Alfredo Tarquini

La direzione di Esna Soa Spa ha appreso nella serata di ieri la tragica notizia dell'improvvisa scomparsa di Alfredo Tarquini a seguito dell'incidente in A4 all’altezza di San Stino di Livenza. "Tarquini", si legge nella nota dell'azienda, "ricopriva la posizione di direttore commerciale di Esna Soa nella sede di Udine, nella quale aveva da sempre operato. Assunto nel 2007 come dirigente, negli anni ha coordinato con sapienza e capacità tutto il team di colleghi delle varie sedi della società dislocate in tutto il territorio italiano, un Uomo chiave con grandissime capacità organizzative e di coordinamento, vero punto di riferimento per i clienti e per la rete commerciale della società".

"La sua prematura scomparsa rappresenta un'incolmabile perdita per la società e per i colleghi, dal punto di vista professionale ma soprattutto dal punto di vista umano: era un collega preparato e sempre attento a cogliere le sfide che questa particolare contingenza economica presentava con atteggiamento positivo e dinamico. Ma più di tutto era un amico leale e fidato che non ha mai fatto mancare appoggio alla propria squadra".

"In questo momento di dolore", conclude la nota, "Esna Soa esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia e alle persone a lui più vicine".