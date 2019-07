Tragedia nella notte in Slovenia, un morto e un ferito friulani

Tragedia nella notte, poco dopo le 22, in Slovenia. Dalle prime ricostruzioni, si sa che un'auto - per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine - è finita fuori strada, terminando la sua corsa contro un muretto.

Nel terribile impatto, avvenuto nel Collio-Brda, in localita Zali Hrib, un uomo friulano, che si trovava sul sedile del passeggero, ha perso la vita, mentre la persona al volante, sempre residente in provincia di Udine, è rimasta ferita in maniera grave ed è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Šempeter.

Non sono ancora state rese note le loro identità.