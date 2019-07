Tragedia sfiorata sul Ponte della Delizia

Tragedia sfiorata questa mattina sul Ponte della Delizia. Un camion ha perso uno pneumatico, quello centrale, che è finito contro un altro mezzo pesante in transito. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Codroipo, intervenuta sul posto anche per chiudere il tratto della statale 13.

Le operazioni di stop alla circolazione si sono rese necessarie per rimuovere il mezzo pesante che ha perso la ruota. La strada è stata riaperta alle 10. Disagi per chi è in transito in direzione Pordenone e verso Codroipo.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Se lo pneumatico avesse colpito una vettura gli esiti sarebbero stati ben più drammatici.