Trasporti urbani: ecco cosa fa la Saf

I genitori dei ragazzi che ogni giorno salgono sul bus scolastico possono stare tranquilli. Lo conferma Alberto Toneatto, amministratore delegato della Saf, una delle più importanti imprese di trasporto pubblico della nostra regione che garantisce il servizio in oltre trenta Comuni.

“La procedura seguita prima di assumere un autista è piuttosto articolata: partiamo dalla richiesta del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, per verificare che non ci siano condanne o procedimenti penali in corso. Poi si procede alle visite mediche e psicoattitudinali, nel corso delle quali il candidato effettua prove di guida vere e proprie e verifichiamo se sia adeguato rispetto al tipo di servizio che dovrà prestare. Di prassi, i neoassunti iniziano a lavorare nel trasporto scolastico: i percorsi sono predefiniti e permettono dunque di maturare l’esperienza necessaria per poi passare al traffico di linea urbana ed extraurbana, dove la complessità è superiore”.



Parliamo pur sempre di autisti abilitati?

“Certamente. Si tratta di persone dotate, oltre che dell’apposita patente, anche del Certificato di qualificazione conducente. Gli autisti sono sottoposti a costanti verifiche, tanto che i nostri uffici segnalano loro l’approssimarsi della scadenza del certificato. Oltre ai test annuali su alcol e droga, previsti dalla normativa, sottoponiamo a visita medica il nostro personale per verificare che non sia affetto da patologie invalidanti per la guida. A livello normativo esiste una sorta di vuoto, dato che dopo l’assunzione i certificati penali non sono più previsti: per ovviare, l’azienda cura il contatto costante con gli autisti e valuta i loro profili; inoltre, se ci sono problemi personali, il conducente sa che può parlarne con l’azienda. Determinati tipi di reato, legati per esempio a incidenti stradali o alla guida in stato di ebbrezza, vengono comunicati direttamente all’azienda e dunque, anche su questo versante possiamo fornire agli utenti ampie rassicurazioni. Aggiungo che dal 2014 è richiesto in sede di assunzione la totale assenza di precedenti per reati commessi ai danni di minori. Nel caso degli scuolabus possiamo anche contare sulla presenza dell’accompagnatrice, con la quale il dialogo è costante e che può segnalare comportamenti non consoni da parte del nostro personale”.



Ciò che è accaduto in Lombardia può essere considerato il classico caso di tempesta perfetta?

“Il trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia presenta caratteristiche molto diverse rispetto ad altre regioni. Per densità di popolazione e condizioni di servizio, abbiamo a che fare con un’altra realtà, dove il rapporto con il territorio funziona bene, come sempre quando c’è un forte senso di comunità. E’ noto che i risultati migliori si ottengono proprio quando tra azienda e territorio esiste un costante dialogo”.



In quale percentuale il vostro personale è straniero?

“Abbiamo anche autisti stranieri, prevalentemente provenienti dai Paesi dell’Est Europa. Il problema di fondo è che questo mestiere non attira più come un tempo, soprattutto se parliamo di retribuzione in fase di ingresso, tanto più che spesso si tratta di contratti part-time. Questo nonostante il contratto nazionale e integrativo garantisca all’autista nel corso della sua carriera scatti di anzianità e un trattamento economico interessante. L’età media si aggira attorno ai 45 anni e possiamo contare su una certa rotazione, con una ventina di assunzioni all’anno. Parliamo in totale di circa 500 persone ai quali si aggiungono una quarantina di meccanici e il personale amministrativo”.