Travolto da un'auto a Gemona, ciclista in fin di vita

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 13 lungo la statale 13 Pontebbana, in località Campolessi, a Gemona. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Gemona e della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per tutti i rilievi e la viabilità, una vettura ha travolto un uomo che si trovava in sella alla sua bicicletta.

Il ciclista è rovinato sull'asfalto, riportando lesioni molto serie. L'uomo, 81 anni, del posto, è stato portato in ospedale dal personale dell'ambulanza in condizioni disperate.