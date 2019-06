Stava guidando una fresa agricola in un appezzamento a Rive d’Arcano quando il mezzo si è rovesciato, travolgendolo. L’uomo alla guida del mezzo si è procurato una ferita al braccio. Soccorso dal personale del 118 accorso sul posto è stato trasportato in ospedale a Udine. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.