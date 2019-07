Travolto dall'escavatore, grave un uomo

Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Oleis di Manzano. Un uomo che stava conducendo un escavatore, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli, intervenuta dopo l'allarme, è rimasto ferito dopo essere stato travolto dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli e una squadra dal comando di Udine.

I pompieri hanno estratto l'uomo dal macchinario affidandolo poi alle cure mediche dell'equipe sanitaria.