Incidente mortale lungo la provinciale 22 a Forgaria nel Friuli intorno alle 17. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Udine, intervenuta per tutti i rilievi, il conducente di un'auto ha travolto un ciclista.

Quest'ultimo è deceduto per le gravi ferite riportate nell'impatto. Si tratta di un uomo di Travesio.