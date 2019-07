Tre interventi per il soccorso alpino di Cave del Predil

Sono stati tre gli interventi di soccorso per la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e speleologico in questo weekend: due nella giornata di sabato e uno domenica, ma rientrano in quella che è considerabile "routine" durante la stagione estiva.

Dal 1 giugno al 30 settembre l'impegno dei tecnici volontari del Cnsas va per tutte le stazioni alpine e speleologiche ben oltre l'ordinario, in particolare per Cave del Predil, dove viene rafforzato dalla presenza fissa di due soccorritori in base a Camporosso ed è ancora più capillare in quota, con la presenza di tecnici che lavorano presso rifugi alpini e altre strutture.

I tecnici reperibili sono quindi sempre a disposizione, 24 ore su 24, delle esigenze della Centrale Sores.

Sabato 20 luglio, ad esempio, il tecnico del Cnsas presente presso il Rifugio di Brazzà è riuscito a raggiungere in soli 25 minuti di cammino un'escursionista slovena sulla Cima di Terrarossa, precedendo l'elicottero e prestandole le prime cure: la donna si è fratturata una spalla ed è poi stata affidata al team dell'elisoccorso giunto poco dopo. Ieri c'è stato anche un intervento per una frattura a una gamba in Val Saisera sul sentiero 611 che dal Rifugio Grego conduce alla Cappella Florit.

Oggi sul Monte Lussari è stata soccorsa e trasportata alla cabinovia una persona colta da malore. Il telefono dei dieci capistazione del Soccorso Alpino e dei quattro capistazione di quello Speleologico squilla in continuazione anche per richieste generiche di consigli sulle escursioni e per informazioni sulla condizione dei sentieri.

Infine da venerdì sera a domenica sera il Soccorso Alpino e Speleologico è stato presente al Nevee Outdoor Festival di Sella Nevea con il proprio stand proveniente dal Soccorso Alpino e Speleologico Nazionale installato davanti al Rifugio Gilberti offrendo competenza, informazioni ed essendo pronto ad ogni eventuale infortunio, che fortunatamente al Nof non si è verificato.