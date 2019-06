Tremendo incidente sulla statale a Venzone

Tremendo incidente lungo la statale 13 Pontebbana all'altezza del comune di Venzone poco prima delle 16. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, una Fiat Punto è andata impattare contro uno scooterone; ci sarebbe anche una seconda macchina coinvolta nel sinistro.

Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli hanno dovuto liberare le persone rimaste incastrate tra le lamiere. Sono state affidate alle cure dei sanitari giunti sul posto con più ambulanze.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote, e che è rovinato sull'asfalto; anche lui è stati trasportato al nosocomio con un'autolettiga. Traffico bloccato per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati. È successo tra Venzone e Portis.