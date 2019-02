Trenta nuove telecamere per la sicurezza a Ronchi dei Legionari

Una Ronchi dei Legionari ancora più sicura, grazie ad alcune telecamere in più che, a breve, saranno posizionate non solo nel centro ma anche nei punti più nevralgici della cittadina. Primo a farne le ‘spese’ sarà l’ampliamento del palazzo municipale con due telecamere fisse verso Piazza Unità e verso Piazzetta della Concordia, entrambe installate entro primavera. Quindi gli obiettivi per il 2019/2020, ossia Piazza Santo Stefano a Vermegliano, viale Garibaldi incrocio con via brigata Modena, all’altezza del parcheggio della chiesa di Santo Stefano nuova e verso i campi da tennis, in via Marconi, in via Volontari della Libertà sia sull’incrocio con via 4 novembre che all’altezza del civico 42-78 cioè sul passaggio pedonale. Quindi in Piazza Oberdan, non appena sarà completato il suo completo rifacimento, e verso Soleschiano. Tutte, va detto, in alta qualità in visione diretta e in qualità media in registrazione. Tutte, infine, con possibilità di visione notturna.

Spese non da poco per la municipalità, che negli anni precedenti ha comunque sborsato ben 80mila euro. Nel 2018 circa 150mila e, solo nell’anno in corso, si stima, circa 90mila. Si arriverà, così, a quota trenta telecamere che saranno utilizzate dalla Polizia Locale per controllare meglio il territorio. “Nel nuovo comando che abbiamo realizzato nell’ampliamento del municipio”, spiega il primo cittadino, Livio Vecchiet, “abbiamo predisposto un muro sul quale sarà apposto un apposito pannello con i monitor”. Si valuterà, per il futuro, anche di “espandere la visione delle telecamere alle altre forze dell’ordine”, come già fatto in altri comuni limitrofi.

C’è da dire, ovviamente, che per operazioni del genere esistono appositi fondi statali ma i 90mila sono già stati messi a bilancio. “Ed è necessario, ancora, valutare i fondi che sono stati stanziati dal ministro Salvini”, prosegue Vecchiet che ricorda come alcune telecamere, poste agli ingressi di Ronchi, abbiano la caratteristica di leggere le targhe. I costi sono elevati, va detto, per l’acquisto della fibra che consente il passaggio veloce dei dati ma anche per il posizionamento della stessa che, all’interno dei condotti datati, spesso non passa ed è necessario ricostruirli.