Tricesimo, fanno esplodere il bancomat nella notte

Improvviso risveglio per i residenti di piazza Verdi a Tricesimo, dove, alle 3.30 di stamattina, un commando composto da quattro persone, tutte incappucciate con passamontagna, hanno fatto esplodere il bancomat della locale filiale della Civibank.

Dilaniato lo sportello, si sono impossessati del denaro, 20mila euro, e sono immediatamente fuggiti a bordo di un’auto. Dopo il colpo in Friuli, la stessa banda ha fatto esplodere anche il bancomat del medesimo istituto di credito a Portogruaro, in via Bon. Sono in atto le ricerche da parte dei carabinieri.