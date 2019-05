Tricesimo, raid dei ladri nelle auto

Auto prese di mira nel posteggio all'esterno della pizzeria Moby Dick, a Tricesimo. I malviventi hanno spaccato i finestrini oppure hanno forzato la serratura, per poi impossessarsi di beni e bagagli che erano sistemati nel cofano o sui sedili. Nel mirino, in particolare, alcuni cittadini stranieri.

In una delle auto colpite c'erano anche le offerte per i poveri della Parrocchia di San Martino Vescovo di Campoformido, circa mille euro in monetine, che il sacrestano aveva raccolto in chiesa e stava portando al sacerdote. Aveva lasciato per alcuni minuti il denaro incustodito nell'abitacolo, dentro a una busta, e si era assentato. Al rientro ha trovato la macchina con il finestrino spaccato e le elemosine sottratte. Non gli è rimasto altro da fare che denunciare il furto ai carabinieri della stazione di Campoformido.