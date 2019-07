Trieste, dormitorio a cielo aperto in piazza Libertà

Trieste. Sei migranti sono stati immortalati ieri mentre dormivano sull'aiuola di piazza Libertà, l'area verde posta di fronte alla stazione ferroviaria del capoluogo regionale. Erano stesi a terra, sdraiati ai piedi del monumento in bronzo e marmo dedicato alla regina Elisabetta di Baviera. La zona da sempre viene considerata il biglietto da visita della città per i tanti turisti e pendolari che arrivano in auto o in treno.

La triste situazione dei senzatetto, molto probabilmente irregolari o in attesa di entrare nel meccanismo di accoglienza, non poteva passare inosservata ai molti passanti e residenti che attraversano la piazza, in particolar modo dopo i precedenti episodi verificatisi a inizio estate che già avevano portato l'amministrazione comunale ad annunciare contromisure al degrado.

Come facilmente intuibile, le fotografie postate sui social da alcuni cittadini nei principali gruppi dedicati al capoluogo regionale hanno subito catalizzato l'attenzione, innescando la polemica, specie dopo le ultime inusuali multe comminate dai solerti uomini della Polizia Locale. Il 12 luglio, infatti, gli agenti avevano sanzionato un conducente per blasfemia (102 euro). Sei giorni più tardi, invece, nel mirino della Municipale era finito un turista straniero, trovato dormire su un'amaca nella pineta di Barcola; in quel caso, la multa ammontava a ben 300 euro.

Insomma, se il problema dell'accoglienza e dell'emergenza senzatetto passa quasi in secondo piano, centinaia di commenti puntano il dito sull'incoerenza dei vigili urbani triestini che farebbero rispettare il regolamento comunale solo a Barcola e quasi mai in piazza Libertà.