Trieste: Marcello Di Finizio sale sull'Ursus

Nuova eclatante protesta, a Trieste, dell’imprenditore Marcello Di Finizio che ieri sera è salito sull’Ursus, a 70 metri di altezza, dove ha trascorso la notte.

“Mentre io sono qui a fare da parafulmine, nel vero senso della parola, a 70m di altezza – ha scritto Di Finizio ieri sera -, i colpevoli di questa situazione allucinante se ne stanno ne loro letto, al caldo, sotto le loro coperte di pelle umana”.



Questa mattina un nuovo post su Facebook di aggiornamento: “Non morirò senza sporcare e senza far rumore. Fischierò finchè avrò fiato in gola. Sto fischiando per ricordare a tutti che c'è un essere umano in carne e ossa che sta rischiando la vita per veder rispetti gli impegni del sindaco di Trieste Dipazza FI presi con il sottoscritto per compensare al grave danno subito a causa dell'inerzia dell'incompetenza e delle furberie della vecchia classe politica nazionale e locale. — con Enzo Saitz, Marcello Difinizio, Emilia Milly Galli e Mariangela Martinis”.



Di Finizio non è nuovo a queste forme di protesta. Da anni, l'ex gestore de La Voce della luca di Barcola, si batte per poter riaprire il locale. Tra le proteste più ''celebri'' quella che lo ha portato ad arrampicarsi sulla Cupola di San Pietro (per ben due volte), senza contare gli 80 giorni trascorsi nel 2014 sempre in cima all'Ursus.



Sul posto, già ieri sera, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Trieste, le forze dell'ordine e il 118.