Trieste ricorda i caduti di Nassirya

Quindici anni fa, il 12 novembre 2003, l'attentato di Nassiriya. Oggi in tutta Italia e anche a Trieste si sono svolte le celebrazioni per il 15mo anniversario in ricordo dei caduti militari e civili di tutte le missioni internazionali di pace.



A Trieste, al Ferdinandeo, è stata deposta una corona d'alloro da parte di rappresentanti di Prefettura, Regione Fvg e Comune di Trieste. Nel corso della cerimonia sono state ricordare anche le 19 vittime dell'attentato in Iraq, con un picchetto d'onore del Comando Militare dell'Esercito Friuli Venezia Giulia.



Il 12 novembre 2003 il primo grave attentato di Nassiriya. Alle 10:40 ora locale, le 08:40 in Italia, un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti l'ingresso della base Multinational Specialized Unit italiana dei Carabinieri, provocando l'esplosione del deposito munizioni della base e la morte di diverse persone tra Carabinieri, militari e civili. Il carabiniere Andrea Filippa riuscì a uccidere i due attentatori, e il camion esplose al cancello di entrata. L'altra sede, "Libeccio", distante poche centinaia di metri dalla prima, venne danneggiata anch'essa dall'esplosione.