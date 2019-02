Troppe pediatrie e pochi specialisti

La mancanza di pediatri continua a farsi sentire. Nei giorni scorsi è stata consegnata al presidente del Consiglio regionale Pier Mauro Zanin una petizione firmata da 700 cittadini nella quale si lamentava la carenza di medici specializzati sul territorio, specie nelle aree più periferiche del Friuli occidentale, che impedisce alle famiglie di scegliere il medico di fiducia.

L’alternativa è di rivolgersi alle strutture ospedaliere, ma anche queste non navigano in buone acque. “Tutte le pediatrie - spiega il primario del reparti di pediatria dell’Ospedale di Pordenone, Roberto Dall’Amico - non solo del Friuli, soffrono di alcune criticità che sono legate alla difficoltà di reperire pediatri. In questo momento le scuole di specializzazione non sono in grado di fornire un numero di pediatri sufficienti per sostituire i colleghi che vanno in pensione sia in ospedale, sia nel territorio. Le soluzioni sono due: o si aumentano i posti nelle scuole di specialità oppure bisogna cambiare l’assetto organizzativo, ovvero ridurre le pediatrie in regione”.



In regione ce ne sono troppe?

“Chi si occupa di questo settore della sanità stima che nove pediatrie in Fvg siano troppe. Alcuni sostengono che ne basterebbero 3 più una in Carnia. Altri che ce ne potrebbero essere una per Aas, ovvero 5. Riorganizzando il sistema, si potrebbe aumentare il tasso tecnologico (e non solo) per seguire le patologie più complesse”.



Ci può fare un esempio?

“Sono aumentati i ricoveri per patologie neuropsichiatriche. A Pordenone ne abbiamo dalle 5 alle 10. Si tratta di persone che soffrono, per esempio, di disturbi alimentari o che ha comportamenti autolesionistici. Ce ne sono più che in passato sia perché ora si fanno più diagnosi in tal senso, sia perché è cambiata la società. Comunque sia, nelle pediatrie dovrebbero trovare posto anche neuropsichiatri”.



Il sistema sanitario ha difficoltà ad adeguarsi al mutamento della società?

“Il nostro è un sistema rigido, che fa fatica ad adattarsi alle novità. Dobbiamo prenderne atto. Qui a Pordenone siamo più fortunati: la direzione segue le cose con attenzione”.



Parliamo del suo reparto. Quanti specialisti ha a disposizione?

“In tutto siamo 14. E’ un numero relativamente alto, ma tenga conto che di notte abbiamo istituito il doppio turno”.



Perché?

“Circa il 50% dei 18mila bambini visitati ogni anno è portato al pronto soccorso pediatrico dai genitori dalle 18 alle 24, sia perché è la fascia oraria più critica per gli stati febbrili, sia perché i genitori sono liberi dal lavoro”.



Sono aumentati gli accessi nel tempo?

“Sì. Nel 2010 erano 10mila e allora c’erano più bambini. E’ aumentato il bisogno di salute, anche se gran parte degli accessi potrebbe essere gestito dai pediatri di base. Conti che i ricoveri annuali sono solo mille. Abbiamo un servizio di livello, ma che è abusato”.