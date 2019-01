Troppi abbandonano il percorso di recupero senza finirlo

Se c’è un dato che contraddistingue il Friuli occidentale rispetto al resto della regione, oltre al boom di nuovi utenti del servizio tossicodipendenza, è quello del drop out. Si tratta del fenomeno per il quale una persona presa in carico dai servizi abbandona il percorso di recupero prima di terminarlo. Sia per le sostanze illegali, sia per quelle legali, il Pordenonese è il territorio che nel 2017 ha dimostrato le difficoltà maggiori a trattenere l’utenza.



Lo scorso anno, infatti, su 810 persone con problemi di droga 68 persone hanno mollato, pari all’8,4 %. Quasi il doppio rispetto all’Aas3, seconda classificata per drop out. Lo stesso accade per i servizi di alcologia, abbandonati da 75 persone su 548, pari al 13,7%. L’Aas2 si ‘piazza al secondo posto con 47 abbandoni su 391 utenze, pari al 12%. Per quanto riguarda infine le dipendenze comportamentali, in primis il gioco d’azzardo, hanno lasciato il percorso di recupero 17 persone su 127, pari al 13,4% dell’utenza. In questo caso, il Friuli occidentale si piazza al secondo posto in classifica dopo l’Aas2 che ha registrato un drop out del 13,9% e prima dell’Aas3 dove l’abbandono si è attestato al 10,6%.